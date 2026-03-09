« Café des Arts » : Jacques Staempfli et la Compagnie des Mistons

Un conte autour de la passion de l’apiculture se dévoile ce vendredi 13 mars à la FARB à Delémont ...
« Café des Arts » : Jacques Staempfli et la Compagnie des Mistons

Un conte autour de la passion de l’apiculture se dévoile ce vendredi 13 mars à la FARB à Delémont avec la Compagnie des Mistons

Jacques Staempfli, Roberto Cortesi, Michel Zbinden et Émilie Staempfli composent la Compagnie des Mistons Jacques Staempfli, Roberto Cortesi, Michel Zbinden et Émilie Staempfli composent la Compagnie des Mistons

C’est à la fois une soirée de conte et une invitation au voyage que nous propose la « Compagnie des Mistons » composée de deux musiciens, un conteur et une conteuse. Ils nous invitent à une nouvelle création : « L’Apiculteur » vendredi prochain à l’auditorium de la FARB à Delémont.

L’histoire d’Aurélien, jeune apiculteur, va nous emmener de Provence jusqu’en Abyssinie. Malgré la mise en garde de son grand-père, Aurélien se lance dans une belle aventure parsemée de rencontres et d’heureuses surprises. Un voyage entre le sud de la France et le nord de l’Éthiopie à la recherche de l’or fabriqué par les abeilles. Le conteur Jacques Staempfli présente sa compagnie et cette histoire qui l’a particulièrement séduite.

Jacques Staempfli : « Les textes de Maxence Fermine sont magnifiques et peuvent tous être adaptés en scène ! »

L’Apiculteur de Maxence Fermine avec la « Compagnie des Mistons », vendredi 13 mars à 20h à l’auditorium de la FARB à Delémont. Entrée libre, collecte à la sortie.


