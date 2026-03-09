« Café des Arts » : Jacques Staempfli et la Compagnie des Mistons

C’est à la fois une soirée de conte et une invitation au voyage que nous propose la « Compagnie des Mistons » composée de deux musiciens, un conteur et une conteuse. Ils nous invitent à une nouvelle création : « L’Apiculteur » vendredi prochain à l’auditorium de la FARB à Delémont.

L’histoire d’Aurélien, jeune apiculteur, va nous emmener de Provence jusqu’en Abyssinie. Malgré la mise en garde de son grand-père, Aurélien se lance dans une belle aventure parsemée de rencontres et d’heureuses surprises. Un voyage entre le sud de la France et le nord de l’Éthiopie à la recherche de l’or fabriqué par les abeilles. Le conteur Jacques Staempfli présente sa compagnie et cette histoire qui l’a particulièrement séduite.