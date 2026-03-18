Fermeture du Manor : « Un coup dur pour l’économie régionale et l’attractivité de Delémont »

Le Conseil communal de Delémont a appris « avec regret » de la fermeture programmée du magasin Manor dans la capitale. Il parle d’un coup dur pour l’économie régionale et l’attractivité de la ville dans un communiqué publié ce mercredi. Les autorités expriment aussi leur soutien aux 24 personnes dont l’emploi est menacé. Elles reprendront contact avec le groupe Maus Frères, propriétaire de Manor afin de « définir des pistes et de se projeter sur l’avenir », indique le maire Damien Chappuis visiblement touché par la fermeture du magasin au premier trimestre 2027. « Maintenant, notre responsabilité est de regarder comment on peut redynamiser le quartier de la gare, comment prendre en compte les besoins des commerçants en fonction des infrastructures à disposition. »
Le Conseil communal, qui n’a comme seule marge de manœuvre celle de prendre acte de la décision de fermer le Manor, constate que le commerce local souffre. Les autorités comptent prendre leur responsabilité par rapport à ça, mais comptent aussi sur la population « qui a des habitudes de consommer qui ne permettent pas d’avoir de telles infrastructures ici à Delémont », déplore le maire qui veut poursuivre le travail entrepris, notamment par le Service de l’urbanisme. Deux ateliers participatifs ont été organisés avec les habitants et les commerçants du quartier de la gare, en collaboration avec Mobilité piétonne. Des mesures concrètes seront progressivement mises en œuvre dans le but de renforcer l’attractivité et l’animation des espaces publics.
Damien Chappuis « C’est un dossier prioritaire, mais on n’a pas de baguette magique. »
Appel à la mobilisation des commerçantsL’Union de Commerçants de Delémont (UCD) indique dans un communiqué avoir pris connaissance de la décision du groupe Manor « avec une profonde inquiétude et une grande tristesse ». Le président de l'UCD Patrick Frein exprime sa « solidarité envers les collaborateurs de Manor Delémont qui se retrouvent aujourd'hui dans l'incertitude. Manor n'est pas seulement une enseigne emblématique ; c'est un pilier de l'attractivité de notre ville et un employeur historique de la région. » L’UCD demande aux autorités communales et cantonales de se saisir immédiatement du dossier pour accompagner les employés impactés par cette restructuration, engager un dialogue avec les propriétaires immobiliers pour garantir des conditions de loyers compatibles avec la réalité du commerce actuel et soutenir activement les projets de revitalisation du cœur de ville. « Aux Delémontains et aux Jurassiens, nous rappelons que la survie de nos commerces dépend de leurs habitudes d’achat. Plus que jamais, « consommer local » est un acte de soutien à notre économie et à notre tissu social. Chaque année, de nouvelles échoppes ouvrent leur porte et méritent l’attention et le soutien de toutes et tous », écrit l’UCD. /comm-rce