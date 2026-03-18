Fermeture du Manor : « Un coup dur pour l’économie régionale et l’attractivité de Delémont »

Le Conseil communal de Delémont a appris « avec regret » de la fermeture programmée du magasin Manor dans la capitale. Il parle d’un coup dur pour l’économie régionale et l’attractivité de la ville dans un communiqué publié ce mercredi. Les autorités expriment aussi leur soutien aux 24 personnes dont l’emploi est menacé. Elles reprendront contact avec le groupe Maus Frères, propriétaire de Manor afin de « définir des pistes et de se projeter sur l’avenir », indique le maire Damien Chappuis visiblement touché par la fermeture du magasin au premier trimestre 2027. « Maintenant, notre responsabilité est de regarder comment on peut redynamiser le quartier de la gare, comment prendre en compte les besoins des commerçants en fonction des infrastructures à disposition. »

Le Conseil communal, qui n’a comme seule marge de manœuvre celle de prendre acte de la décision de fermer le Manor, constate que le commerce local souffre. Les autorités comptent prendre leur responsabilité par rapport à ça, mais comptent aussi sur la population « qui a des habitudes de consommer qui ne permettent pas d’avoir de telles infrastructures ici à Delémont », déplore le maire qui veut poursuivre le travail entrepris, notamment par le Service de l’urbanisme. Deux ateliers participatifs ont été organisés avec les habitants et les commerçants du quartier de la gare, en collaboration avec Mobilité piétonne. Des mesures concrètes seront progressivement mises en œuvre dans le but de renforcer l’attractivité et l’animation des espaces publics.