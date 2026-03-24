« La p’tite phrase » - T’es l’p’tit d’chez qui ?

« On pourra choisir parmi toutes les variantes possibles. »

Vendredi dernier, les Chambres fédérales ont entériné la nouvelle loi sur le nom de famille. Une décision que Cyprien Lovis commente dans « La p’tite phrase » (mardi, 8h20 sur RFJ). A la quasi-unanimité, les élus ont permis aux couples mariés de porter à nouveau un double nom de famille s’ils le souhaitent, les options étant multiples comme l’explique le conseiller national Raphaël Mahaim (Verts/VD).

« Une seule génération a suffi pour basculer une tradition suisse séculaire. »