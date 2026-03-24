« La p’tite phrase » - T’es l’p’tit d’chez qui ?

Les couples mariés pourront à nouveau porter un double nom en Suisse. Une décision des Chambres ...
« La p’tite phrase » - T’es l’p’tit d’chez qui ?

Les couples mariés pourront à nouveau porter un double nom en Suisse. Une décision des Chambres fédérales qui démontre la rapidité de l’évolution sociétale.

Les Suisses auront désormais une multitude de possibilités pour choisir leur nom au moment de passer la bague au doigt. (Photo libre de droits). Les Suisses auront désormais une multitude de possibilités pour choisir leur nom au moment de passer la bague au doigt. (Photo libre de droits).

« On pourra choisir parmi toutes les variantes possibles. »

Vendredi dernier, les Chambres fédérales ont entériné la nouvelle loi sur le nom de famille. Une décision que Cyprien Lovis commente dans « La p’tite phrase » (mardi, 8h20 sur RFJ). A la quasi-unanimité, les élus ont permis aux couples mariés de porter à nouveau un double nom de famille s’ils le souhaitent, les options étant multiples comme l’explique le conseiller national Raphaël Mahaim (Verts/VD).

« Une seule génération a suffi pour basculer une tradition suisse séculaire. »


 

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