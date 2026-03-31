« La p’tite phrase » - Qui accueille reçoit

S’intégrer dans une terre inconnue est un passage parfois complexe, mais souvent très enrichissant ...
« La p’tite phrase » - Qui accueille reçoit

S’intégrer dans une terre inconnue est un passage parfois complexe, mais souvent très enrichissant, comme le démontre la présence d’une douzaine de prêtres étrangers qui officient dans le Jurapastoral.

Les prêtres Kisito Essele, Inna Reddy Allam et Firmin Nsoki racontent leur parcours dans notre série cette semaine sur RFJ. Les prêtres Kisito Essele, Inna Reddy Allam et Firmin Nsoki racontent leur parcours dans notre série cette semaine sur RFJ.

« Là où tu arrives, tu es chez toi ! Vis comme les gens vivent ! »

RFJ propose en cette Semaine sainte une série consacrée aux prêtres d’origine étrangère qui officient dans notre région. Dans « La p’tite phrase » (mardi, 8h20 sur RFJ), Cyprien Lovis s’est inspiré d’un propos du Camerounais installé en Ajoie Kisito Essele pour construire son commentaire.

« Les familles d’ici qui ont créé un lien d’amitié avec l’un d’eux sont plus nombreuses qu’on ne l’imagine. »

Ecouter le son


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Les Bois veulent assurer la transition avec un futur exécutif à 5 membres

Les Bois veulent assurer la transition avec un futur exécutif à 5 membres

Région    Actualisé le 31.03.2026 - 08:35

Boncourt accepte la nouvelle convention sur la SEDRAC

Boncourt accepte la nouvelle convention sur la SEDRAC

Région    Actualisé le 31.03.2026 - 07:19

La foi les a conduits dans le Jura : Inna Reddy Allam (2/4)

La foi les a conduits dans le Jura : Inna Reddy Allam (2/4)

Région    Actualisé le 31.03.2026 - 07:00

Le projet de Maison de Quartier franchit une étape à Haute-Sorne

Le projet de Maison de Quartier franchit une étape à Haute-Sorne

Région    Actualisé le 31.03.2026 - 07:00

Articles les plus lus