« La p’tite phrase » - Qui accueille reçoit

« Là où tu arrives, tu es chez toi ! Vis comme les gens vivent ! »

RFJ propose en cette Semaine sainte une série consacrée aux prêtres d’origine étrangère qui officient dans notre région. Dans « La p’tite phrase » (mardi, 8h20 sur RFJ), Cyprien Lovis s’est inspiré d’un propos du Camerounais installé en Ajoie Kisito Essele pour construire son commentaire.