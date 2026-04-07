« La p’tite phrase » - Le goût de bouchon

Tradition de Pâques aussi vivante que la chasse aux œufs, les bouchons au Gothard ont ralenti ...
« La p’tite phrase » - Le goût de bouchon

Tradition de Pâques aussi vivante que la chasse aux œufs, les bouchons au Gothard ont ralenti les automobilistes durant des heures ces jours. Cyprien Lovis a vécu l’expérience.

La file de véhicules a atteint jusqu’à 21,5 kilomètres durant les jours de Pâques. La file de véhicules a atteint jusqu’à 21,5 kilomètres durant les jours de Pâques.

« A la mi-journée, la file de véhicules au portail nord atteignait une dizaine de kilomètres. »

Quand on allie les mots vacances et trafic en Suisse, la pensée collective part au Gothard. Goulet d’étranglement au cœur des Alpes, où les bouchons se forment à ses portails Nord ou Sud à chaque période de congés, et notamment à Pâques. Cyprien Lovis, pour aller commenter le match du HC Ajoie à Ambri, en a fait l’expérience pour la première fois de sa vie et la raconte dans « La p’tite phrase » (mardi, 8h20 sur RFJ).

« Au fil des kilomètres, t’as le sentiment d’entrer dans leur intimité à force de voir tout ce qui se passe dans leur habitacle. »

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