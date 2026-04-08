Moutier s’apprête à accueillir la première édition jurassienne du SIAMS

Le 19e salon de l’ensemble de la chaîne de production des microtechniques se tiendra du 21 au 24 avril au Forum de l’Arc à Moutier. Les organisateurs ont présenté le programme de la manifestation qui accueillera plus de 450 exposants.
C’est une première pour le SIAMS. Le salon de l'ensemble de la chaîne de production des microtechniques se tiendra sur sol jurassien à Moutier. Les organisateurs ont présenté le programme mercredi. Le salon se tiendra du 21 au 24 avril au Forum de l’Arc. Il affiche complet avec 450 exposants et attend environ 15'000 visiteurs en prévôté. Des statistiques qui donnent le sourire au directeur du SIAMS, Pierre-Yves Kohler : « Tous les mètres carrés sont loués. Des entreprises continuent à nous demander des surfaces. On a une liste d’attente qui grandit encore. Pas mal d’entreprises nous ont aussi annoncé qu’elles profiteraient de cette édition pour amener des nouveautés et des innovations ».
Durant les quatre jours du SIAMS, plusieurs conférences, tables rondes et petits-déjeuners seront organisés. Certains de ces évènements permettront de répondre aux défis causés par les difficultés économiques que connaissent les entreprises de la région. « Les gens qui seront là auront la volonté de développer des choses, d’aller de l’avant, d’innover et de travailler ensemble », explique Pierre-Yves Kohler. Les intéressés et les exposants pourront notamment échanger sur la diversification de leur processus : « On parle de géographie ou de domaines d’activité comme le médical, le spatial, l’aéronautique… Le SIAMS va permettre aux entreprises de découvrir des moyens pour aller plus loin dans ces domaines », analyse le directeur de la manifestation.
Pierre-Yves Kohler : « Les entreprises vont pouvoir échanger, évoluer grâce au SIAMS. »
Un accent jurassien pour le SIAMS 2026
Le SIAMS sera marqué par le transfert de Moutier dans le canton du Jura. Pour marquer ce changement d’appartenance, la conseillère fédérale jurassienne Elisabeth Baume-Schneider sera présente lors de l’inauguration officielle le mardi 21 avril. « On est contents d’avoir les plus hautes autorités du pays. C’est une reconnaissance de ce qu’on fait », se réjouit Pierre-Yves Kohler. Contrairement aux éditions précédentes, le canton du Jura a autorisé la fermeture des gorges de Court pour y créer un parking : « Nous allons pouvoir rajouter un grand nombre de véhicules le long de la route avec une navette ». Ce changement d’appartenance cantonale ne va pas pour autant changer la dynamique du SIAMS : « L’aspect politique n’est pas très important pour nous. Nous avons des solutions complètes au niveau de l’Arc jurassien en matière de microtechniques avec des collaborations exemplaires entre les cantons. »
« L’aspect politique ne compte pas vraiment pour nous. »
Parmi les autres nouveautés de cette édition, le bâtiment du SIAMS a légèrement été rafraîchi. Au total, 150'000 francs ont été investis pour effectuer des travaux et permettre une meilleure fluidité et accessibilité. Tous les détails de la 19e édition du SIAMS sont à retrouver ici. /comm-fwo-nje