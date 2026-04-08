Moutier s’apprête à accueillir la première édition jurassienne du SIAMS

C’est une première pour le SIAMS. Le salon de l'ensemble de la chaîne de production des microtechniques se tiendra sur sol jurassien à Moutier. Les organisateurs ont présenté le programme mercredi. Le salon se tiendra du 21 au 24 avril au Forum de l’Arc. Il affiche complet avec 450 exposants et attend environ 15'000 visiteurs en prévôté. Des statistiques qui donnent le sourire au directeur du SIAMS, Pierre-Yves Kohler : « Tous les mètres carrés sont loués. Des entreprises continuent à nous demander des surfaces. On a une liste d’attente qui grandit encore. Pas mal d’entreprises nous ont aussi annoncé qu’elles profiteraient de cette édition pour amener des nouveautés et des innovations ».

Durant les quatre jours du SIAMS, plusieurs conférences, tables rondes et petits-déjeuners seront organisés. Certains de ces évènements permettront de répondre aux défis causés par les difficultés économiques que connaissent les entreprises de la région. « Les gens qui seront là auront la volonté de développer des choses, d’aller de l’avant, d’innover et de travailler ensemble », explique Pierre-Yves Kohler. Les intéressés et les exposants pourront notamment échanger sur la diversification de leur processus : « On parle de géographie ou de domaines d’activité comme le médical, le spatial, l’aéronautique… Le SIAMS va permettre aux entreprises de découvrir des moyens pour aller plus loin dans ces domaines », analyse le directeur de la manifestation.