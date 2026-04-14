« La p’tite phrase » - Vital d'appeler

Composer le 144 n’est pas un acte anodin et peu rendre mal à l’aise, au moment de l’appel. ...
« La p’tite phrase » - Vital d'appeler

Composer le 144 n’est pas un acte anodin et peu rendre mal à l’aise, au moment de l’appel. Et pourtant, chaque minute, ça sonne !

Ce numéro est composé 3 fois par minute en Suisse selon des chiffres de 2023, publiés par l'Interassociation de sauvetage.  Ce numéro est composé 3 fois par minute en Suisse selon des chiffres de 2023, publiés par l'Interassociation de sauvetage. 

« Vous avez beau avoir la meilleure ambulance et un équipage formé, si on n’est pas au courant qu’il y a un événement, on ne pourra pas intervenir. »

Ce 14 avril est une journée spéciale en Suisse pour la chaîne des secours. Ambulance, police, pompiers sensibilisent la population à l'importance du 144 et forment aux gestes qui sauvent. RFJ était en émission spéciale à l’Hôpital du Jura ce mardi et Cyprien Lovis a consacré « La p’tite phrase » (mardi, 8h20 sur RFJ) à cette thématique, prenant comme point de départ un propos prononcé par Julien Portmann, chef ambulancier à l'Hôpital du Jura.

« Le 144 n’est pas exclusif à la situation de l’arrêt cardiaque, et c’est parfois quand même un peu l’image qu’on en a. »

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