« La p’tite phrase » - Vital d'appeler

« Vous avez beau avoir la meilleure ambulance et un équipage formé, si on n’est pas au courant qu’il y a un événement, on ne pourra pas intervenir. »

Ce 14 avril est une journée spéciale en Suisse pour la chaîne des secours. Ambulance, police, pompiers sensibilisent la population à l'importance du 144 et forment aux gestes qui sauvent. RFJ était en émission spéciale à l’Hôpital du Jura ce mardi et Cyprien Lovis a consacré « La p’tite phrase » (mardi, 8h20 sur RFJ) à cette thématique, prenant comme point de départ un propos prononcé par Julien Portmann, chef ambulancier à l'Hôpital du Jura.