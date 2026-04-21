« La p’tite phrase » - Un succès terrible

« Les élites nous ont dit qu’ils n’avaient quasiment jamais vu une ambiance pareille sur le parcours. »

Les Courses du Mont-Terrible ont animé tout le Mont-Terri le week-end dernier. De la Haute-Ajoie à la Baroche en passant par Les Rangiers et St-Ursanne, avec un cœur de course à Fontenais. Une 10e édition qui a séduit et été la démonstration qu’on peut faire de grandes choses quand on a de l’audace. C’est le sens de « La p’tite phrase » (mardi, 8h20 sur RFJ) de Cyprien Lovis, basée sur un propos tenu sur RFJ par le président d’organisation Pierre-Alain Vallat.