« La p’tite phrase » - Un succès terrible

La 10e édition des Courses du Mont-Terrible a offert une nouvelle démonstration de l’audace ...
« La p’tite phrase » - Un succès terrible

La 10e édition des Courses du Mont-Terrible a offert une nouvelle démonstration de l’audace des organisateurs d’un rendez-vous qui dépasse désormais le seul cadre sportif.

L’image parle d’elle-même pour exprimer l’ambiance qui règne sur les Courses du Mont-Terrible. (photo : Cédric Prudat) L’image parle d’elle-même pour exprimer l’ambiance qui règne sur les Courses du Mont-Terrible. (photo : Cédric Prudat)

« Les élites nous ont dit qu’ils n’avaient quasiment jamais vu une ambiance pareille sur le parcours. »

Les Courses du Mont-Terrible ont animé tout le Mont-Terri le week-end dernier. De la Haute-Ajoie à la Baroche en passant par Les Rangiers et St-Ursanne, avec un cœur de course à Fontenais. Une 10e édition qui a séduit et été la démonstration qu’on peut faire de grandes choses quand on a de l’audace. C’est le sens de « La p’tite phrase » (mardi, 8h20 sur RFJ) de Cyprien Lovis, basée sur un propos tenu sur RFJ par le président d’organisation Pierre-Alain Vallat.

« Toute une série d’arguments peuvent expliquer cette décennie bénie, dont un décisif : avoir su poser le Jura sur la carte du trail. »

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