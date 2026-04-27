Le nouveau règlement d’organisation de Delémont est sous toit

Le nouveau règlement d’organisation de la commune municipale de Delémont (ROCM) a passé l’écueil du Conseil de ville. Le législatif a accepté le ROCM lundi soir, en seconde lecture, par 35 voix contre 0 et 4 abstentions. L’examen du texte a encore fait l’objet d’une vingtaine d’amendements devant le plenum à la suite de la première lecture. La plupart étaient de pure et forme mais quelques propositions importantes ont tout de même été tranchées. Le Conseil de ville a refusé de faire passer le nombre d’élus au Conseil communal de quatre à six, en plus du maire. Il a repoussé l’amendement en ce sens du PLR par 23 voix contre 13. Une autre proposition du PLR qui demandait le référendum obligatoire pour tout budget dont l’autofinancement est inférieur à 70% a été refusé. Même sort pour un amendement qui voulait que toute dépense unique de plus de 5 millions de francs fasse aussi l’objet d’un référendum obligatoire. L’introduction de la motion populaire a été adoptée – contre l’avis du Conseil communal - mais les modalités d’application devront être définies dans une révision ultérieure du règlement du Conseil de ville. Le ROCM se contente d’indiquer qu’un tel texte doit être proposé par des personnes domiciliées dans la commune. Enfin, le nombre de commissions permanentes a été arrêté. Il a été fixé à sept alors qu’une proposition en réclamait six en regroupant celle des finances et celle de surveillance de la gestion municipale.

Le président de la commission spéciale en charge du dossier, Pierre Brulhart (PS), se dit « très satisfait » des débats au Conseil de ville et estime que « le processus législatif a été bien mené ». Selon lui, le changement le plus important réside dans le fonctionnement des commissions. Ces dernières seront donc au nombre de cinq dont celle des finances ainsi que celle de surveillance de la gestion municipale qui seront composées exclusivement de conseillers de ville ou de suppléants. « Cela permettra d’avoir vraiment des discussions sur des amendements de minorité ou de majorité mais pas sur des grandes remises en cause comme on l’a parfois au Conseil de ville », affirme l’élu socialiste.

