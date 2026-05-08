Une vie scolaire singulière dans l’objectif de Vincent Müller

Des instants de la vie scolaire immortalisés en images. Ceux de la vie singulière de l’école « À Part entière » à Delémont, capturés par l’objectif de Vincent Müller. Les fenêtres du Théâtre du Jura accueillent actuellement une exposition du photographe jurassien, originaire d’Alsace, qui a côtoyé les élèves de cette école qui permet aux 18 ans et plus de développer durant une année des compétences personnelles, relationnelles ou encore artistiques. « L’idée est venue à la suite d’une journée portes ouvertes. Le concept de l’école m’avait beaucoup interpelé parce que c’est assez unique. La base, c’est vraiment le vivre ensemble, et je me suis dit que ce serait super de suivre une volée », se souvient Vincent Müller. Il a donc suivi sur une année scolaire les élèves dans leurs activités, tentant de se fondre quasiment dans leur quotidien.