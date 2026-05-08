Une vie scolaire singulière dans l’objectif de Vincent Müller

Le photographe jurassien a capturé pendant une année des moments de vie des élèves de l’école « À Part entière » à Delémont. Son exposition est à voir jusqu’au 17 juin au Théâtre du Jura.
Des instants de la vie scolaire immortalisés en images. Ceux de la vie singulière de l’école « À Part entière » à Delémont, capturés par l’objectif de Vincent Müller. Les fenêtres du Théâtre du Jura accueillent actuellement une exposition du photographe jurassien, originaire d’Alsace, qui a côtoyé les élèves de cette école qui permet aux 18 ans et plus de développer durant une année des compétences personnelles, relationnelles ou encore artistiques. « L’idée est venue à la suite d’une journée portes ouvertes. Le concept de l’école m’avait beaucoup interpelé parce que c’est assez unique. La base, c’est vraiment le vivre ensemble, et je me suis dit que ce serait super de suivre une volée », se souvient Vincent Müller. Il a donc suivi sur une année scolaire les élèves dans leurs activités, tentant de se fondre quasiment dans leur quotidien.
Vincent Müller : « Plus je faisais partie des murs, plus j’arrivais à choper des instants où ils ne faisaient plus gaffe à moi. »
« L’idée était vraiment de faire un travail immersif, que les jeunes s’habituent à moi pour avoir des images de plus en plus intimistes. Plus je faisais partie des murs, plus j’arrivais à choper des instants où ils ne faisaient plus gaffe si j’étais dans la pièce ou pas », confie le photographe. Vincent Müller s’est attaché à être présent lors des moments forts de l’année scolaire, mais aussi lors de temps « plus classiques, où c’était intéressant d’avoir simplement la vie qui se passe à l’école ». L’exposition de Vincent Müller, vernie ce vendredi à 19h30, est à découvrir jusqu’au 17 juin au Théâtre du Jura. Les élèves de l’école « À Part entière » y produiront par ailleurs leur spectacle encore jusqu’à dimanche au Théâtre du Jura dans le cadre du 3e Festival étudiant. /jmp-jpi