Nathalie Barthoulot prend la tête de l’émulation

Nathalie Barthoulot est la nouvelle présidente de la Société jurassienne d’émulation (SJE). L’ancienne ministre jurassienne (2016-2025) a été élue samedi à La Neuveville devant 80 personnes réunies à l'occasion de l’assemblée générale. Elle succède à Paul Jolissaint qui a passé quatre ans à la présidence. La SJE, qui se veut apolitique et interjurassienne, œuvre à promouvoir le patrimoine du Jura historique. Elle compte douze sections à travers la Suisse romande et 1500 membres ce qui en fait une des plus grandes sociétés de Suisse. Nathalie Barthoulot a deux objectifs principaux : « Renforcer les liens entre les six cercles et réfléchir comment on pourrait mieux impliquer la jeunesse, garante de notre patrimoine pour l’avenir. » La présidente fraîchement élue avoue aussi qu’elle sent un peu d'essoufflement dans certaines sections. « Il faut trouver un moyen de revitaliser les liens entre les personnes. » /rce