Nathalie Barthoulot prend la tête de l’émulation

Un peu plus de quatre mois après avoir quitté le Gouvernement jurassien, l'ancienne ministre ...
Nathalie Barthoulot prend la tête de l’émulation

Un peu plus de quatre mois après avoir quitté le Gouvernement jurassien, l'ancienne ministre s’est engagée pour un mandat de quatre ans en tant que présidente de la Société jurassienne de l’émulation.

Une nouvelle fonction pour Nathalie  Barthoulot après 10 ans au Gouvernement jurassien. (Photo d'archives : Georges Henz). Une nouvelle fonction pour Nathalie  Barthoulot après 10 ans au Gouvernement jurassien. (Photo d'archives : Georges Henz).

Nathalie Barthoulot est la nouvelle présidente de la Société jurassienne d’émulation (SJE). L’ancienne ministre jurassienne (2016-2025) a été élue samedi à La Neuveville devant 80 personnes réunies à l'occasion de l’assemblée générale. Elle succède à Paul Jolissaint qui a passé quatre ans à la présidence. La SJE, qui se veut apolitique et interjurassienne, œuvre à promouvoir le patrimoine du Jura historique. Elle compte douze sections à travers la Suisse romande et 1500 membres ce qui en fait une des plus grandes sociétés de Suisse. Nathalie Barthoulot a deux objectifs principaux : « Renforcer les liens entre les six cercles et réfléchir comment on pourrait mieux impliquer la jeunesse, garante de notre patrimoine pour l’avenir. » La présidente fraîchement élue avoue aussi qu’elle sent un peu d'essoufflement dans certaines sections. « Il faut trouver un moyen de revitaliser les liens entre les personnes. » /rce

Nathalie Barthoulot : « Faire rayonner la société gardienne de l’âme du Jura. »

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