Des questions et des échanges parfois vifs sur la concession d’eau pour la géothermie

La soirée a été mouvementée lundi à l’aula de l’école primaire de Bassecourt. Les autorités cantonales ont tenu une séance d’information publique sur la demande de concession de prélèvement d’eau dans le Tabeillon des promoteurs du projet de géothermie profonde. Les représentants de l’Office de l’environnement ont expliqué le processus lié à cette requête. Ils ont répondu aux nombreuses questions de la centaine de personnes présentes, principalement des opposants au projet, qui ont regretté l’absence d’une représentation du Conseil communal de Haute-Sorne. Les débats ont été parfois houleux, mais ils sont globalement restés courtois.

Le contrôle et le suivi du niveau du ruisseau ont notamment occupé les discussions. Plusieurs personnes ont estimé que les chiffres transmis dans la demande étaient problématiques, car ils ont été établis par le bureau mandaté par Geo-Energie Jura. « Les ingénieurs ont quand même un code déontologique pour faire les choses correctement. Ils font du bon travail », a souligné à notre micro Quentin Theiler. Le responsable du domaine installations et activités humaines a aussi indiqué que l’Office de l’environnement allait réaliser ses propres mesures. Il a ajouté que la mission de l’État était de s’assurer qu’un débit résiduel de 75 l/s soit laissé dans le Tabeillon.