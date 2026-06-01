Des questions et des échanges parfois vifs sur la concession d’eau pour la géothermie

La soirée a été mouvementée lundi à l’aula de l’école primaire de Bassecourt. Les autorités cantonales ont tenu une séance d’information publique sur la demande de concession de prélèvement d’eau dans le Tabeillon des promoteurs du projet de géothermie profonde. Les représentants de l’Office de l’environnement ont expliqué le processus lié à cette requête. Ils ont répondu aux nombreuses questions de la centaine de personnes présentes, principalement des opposants au projet, qui ont regretté l’absence d’une représentation du Conseil communal de Haute-Sorne. Les débats ont été parfois houleux, mais ils sont globalement restés courtois.
Le contrôle et le suivi du niveau du ruisseau ont notamment occupé les discussions. Plusieurs personnes ont estimé que les chiffres transmis dans la demande étaient problématiques, car ils ont été établis par le bureau mandaté par Geo-Energie Jura. « Les ingénieurs ont quand même un code déontologique pour faire les choses correctement. Ils font du bon travail », a souligné à notre micro Quentin Theiler. Le responsable du domaine installations et activités humaines a aussi indiqué que l’Office de l’environnement allait réaliser ses propres mesures. Il a ajouté que la mission de l’État était de s’assurer qu’un débit résiduel de 75 l/s soit laissé dans le Tabeillon.
Quentin Theiler : « Nous n’avons pas encore statuer sur le fait de savoir si on va accorder la concession ou pas. »
Les échanges ont parfois été vifs. Une personne présente a demandé aux représentants du canton s’ils avaient subi des pressions des promoteurs. Ce qu’a réfuté Quentin Theiler. « On sent que les échanges sont très émotionnels. On voulait surtout vulgariser les informations et les donner à la population. J’ai trouvé la démarche très intéressante et je remercie la population d’être venue et d’avoir posé ses questions », nous a souligné le responsable. Ce dernier a expliqué qu’à l’heure actuelle le canton ne voit pas de raison objective de refuser la concession à Géo-Energie Jura. Le processus n’en est toutefois qu’à ses débuts.
Le délai pour faire opposition à cette demande de concession d’eau dans le Tabeillon court jusqu’au 22 juin. Conformément à la législation en vigueur, seules certaines associations et les personnes qui ont un intérêt prépondérant sont légitimes pour lancer de telles démarches. /alr