Le SHC Ajoie n’enchaîne pas à la maison

Deux matches en deux jours… c’était peut-être trop pour les corps et les têtes des joueurs du SHC Ajoie. Après avoir glané ses premiers points de la saison samedi soir, la formation ajoulote d’inline hockey s’est inclinée 13-6 face à Rolling Aventicum dimanche après-midi à Fontenais en ligue nationale A. La troupe d’Alexis Moullet était menée 4-0 après le premier tiers. A la mi-match, le score avait grimpé à 8-2. Au classement, le SHCA a reculé de deux places pour se retrouver à la 10e et avant-dernière position. Le club ajoulot compte trois points de retard sur le leader mais a joué deux matches en plus. /nmy