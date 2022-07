Nouvelle défaite pour le SHC Ajoie

Le SHC Ajoie reste bloqué au fond du classement de Ligue A d’inline hockey. L’équipe jurassienne a été battue vendredi soir par Bienne Skater 90, avant-dernier de la hiérarchie, sur le score de 7-5 (0-0 1-2 6-3) dans la cité seelandaise. Les joueurs ajoulots avaient pourtant marqué le premier but à la 26e minute de jeu. Ils ont toutefois encaissé six goals dans le troisième tiers et n’ont pas pu revenir au niveau de leurs adversaires. /alr