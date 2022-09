Le SHC Ajoie est relégué

Le SHC Ajoie ne jouera plus en Ligue A d’inline hockey la saison prochaine. La nouvelle défaite de dimanche contre Malcantone 10-6 (2-0, 5-4, 3-2) aura été fatale au club ajoulot. Il est dernier avec huit points de retard sur la barre, alors qu’il ne reste plus que six points en jeu avant la fin de l’exercice.