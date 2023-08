Le nouveau départ des courses de Montvoie

Le contre-la-montre du Col de Montvoie joue les prolongations. Le rideau aurait dû définitivement se refermer sur l’évènement l’an dernier au terme de la 16e édition. C’était sans compter sur la passion de Christian Rémy. L’habitant de Villars-sur-Fontenais s’est entouré d’un nouveau comité pour faire perdurer les épreuves de vélo de route, de VTT et de course à pied en Ajoie. Le Trophée jurassien des deux dernières disciplines fera ainsi halte à Fontenais ce dimanche pour une 17e mouture. « C’est une course emblématique pour le club (le GS Ajoie). Il n'était pas possible d’imaginer notre avenir de cyclistes sans garder cette manifestation », souffle le coprésident de l’organisation.