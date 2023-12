Le prologue du Tour de Romandie 2025 à St-Imier

L’histoire d’amour entre St-Imier et le Tour de Romandie se poursuit. La cité imérienne accueillera le prologue de l’épreuve cycliste en 2025. Le Conseil municipal en fait l’annonce ce mercredi. Le départ de la boucle romande sera donné à St-Imier le 29 avril. Le gratin de la petite reine s’affrontera sur un tracé de 3 à 4 km dans les rues imériennes. L’arrivée sera jugée à la Place du 16-Mars. Le Tour de Romandie fera ainsi escale dans la commune du Jura bernois pour la 4e fois après une arrivée finale en 1984 et des arrivées d’étapes en 2015 et 2021. /comm-msc