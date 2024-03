« Une étape franchie » dans la carrière de Yannis Voisard

C’est encore avec des étoiles plein les yeux que Yannis Voisard répond au téléphone ce lundi, au lendemain d’une de ses plus grandes performances en carrière. Le cycliste ajoulot a pris dimanche la 19e place au classement général de la course par étapes Paris-Nice, épreuve majeure du calendrier des cadors de la petite reine. D’après Yannis Voisard, 25 ans, il s’agit « d’une étape franchie » dans sa carrière, puisque ce résultat a été cueilli dans une course très « nerveuse » et « stressante » qu’il n’avait encore jamais disputée.





L’équipe Tudor montre le maillot

Sur les routes françaises, l’équipe Tudor, qui milite dans le Continental Tour (ndlr : 2e division, derrière le World Tour), était invitée par l’organisateur ASO. Elle alignait initialement deux leaders, dont Yannis Voisard. Ce dernier est devenu le seul leader grâce à ses bons résultats et a su justifier la confiance placée en lui. Son top 20 n’est pas la seule satisfaction pour la formation helvétique. Son coureur néerlandais Arvid de Kleijn a remporté une étape, la première pour Tudor sur le World Tour. « On n’a pas fait que de la figuration, loin de là », sourit Yannis Voisard qui estime que son équipe a honoré l’invitation d’ASO, l’organisateur de Paris-Nice, mais aussi d’un certain Tour de France. Le Jurassien espère que ces performances ouvriront de nouvelles portes à Tudor… en attendant, Yannis Voisard va profiter d’une semaine de repos avant de participer à un stage en altitude pendant trois semaines pour préparer la suite des échéances de cette saison. /mle