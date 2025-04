« La Balade jurassienne » avec Cristel Hubacher :

Cette semaine, ce sont les mollets et les cuisses qui ont chauffé dans « La Balade jurassienne ». Nous sommes allés à la rencontre de la vététiste de Soyhières Cristel Hubacher. Active sur des manches du championnat de Suisse principalement cette saison avec son team LP Sport, elle prend toujours autant de plaisir à rouler dans sa région d’origine. Elle participera d’ailleurs à quatre courses du Trophée jurassien et à cinq épreuves au total dans la région. « On a vraiment des super beaux parcours. On a beaucoup de chance, car on a un peu de tout », raconte-t-elle. Si elle ne sera pas au départ de la Race Bike Cho à Develier cette année, cela reste l’un de ses parcours d’entrainement favori. « C’est un parcours que j’aime vraiment beaucoup. Il est très technique, mais pas dangereux et il y a un peu de tout », explique-t-elle. /lge