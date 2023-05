Brian Beyer, du FC Bassecourt à la Super League

Un souvenir et une rencontre

L’euphorie de la promotion en tête, des souvenirs refont surface et notamment les galères du football amateur. Brian Beyer raconte une anecdote vécue un jour de match avec le FC Bassecourt : « Je passe la douane de Bâle avec ma voiture mais les douaniers ne me laissent pas passer. Ils me disent, cette voiture ne rentre pas en Suisse. Elle était vraiment pourrie. Anthony Sirufo [ndlr alors entraîneur de Bassecourt] a dû venir me chercher à la douane de Bâle », sourit l’attaquant. La rencontre avec le technicien français a d’ailleurs été décisive pour la carrière de Brian Beyer. « Anthony Sirufo m’a vraiment poussé vers la porte du monde professionnel. Je l’ai suivi à Bienne », raconte le joueur qui a évolué jusqu’en Promotion League sous les ordres de son compatriote, lui aussi promu cette saison avec les SR Delémont, un joli clin d’oeil. Brian Beyer résume ainsi son épopée dans les clubs de la région : « C’était le début de l’aventure pour aller chercher le monde professionnel ». Le premier contrat pro sera signé en 2022 avec Yverdon. « Je n’en ai jamais rêvé. Si on m’avait dit ça il y a 6 ans en arrière, je n’aurais pas misé une pièce sur moi », avoue Brian Beyer. « C’est ce qui fait ma force, je viens de nulle part et je ne me mets pas de pression », livre-t-il. Brian Beyer devrait toujours porter le maillot d’Yverdon Sport la saison prochaine, encore sous contrat pour un an, mais cette fois-ci en Super League. /mmi