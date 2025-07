Altin Shala éloigné des terrains pendant plusieurs mois

C’est la grosse tuile pour Altin Shala. Selon nos informations, le footballeur jurassien de 22 ans s’est déchiré le ligament antérieur du genou. Il doit donc couper court à sa préparation pour la prochaine saison de Super League. Altin Shala faisait depuis quelques semaines ses premiers pas en tant que footballeur professionnel au FC Sion. Il a subi un choc à l’entraînement. La durée de son indisponibilité est estimée à au moins six mois.

Rencontré par RFJ il y a quelques jours en Valais, Altin Shala confiait toute sa motivation et faisait part de sa détermination. Il jugeait la préparation « très difficile » et évoquait en souriant des « courbatures un peu partout ». « Le président Constantin m’avait dit : "Tu verras, le soir à 20h, tu dors". Je ne le croyais pas, mais je peux vous dire qu’il avait raison », rigolait Altin Shala qui confiait une grosse fatigue au terme des deux séances quotidiennes. L’attaquant était bien conscient qu’il devait progresser encore au niveau physique pour s’imposer au plus haut niveau helvétique. S’il concédait quelques lacunes à ce niveau-là, il affirmait aussi qu’il était capable de régater au niveau technique, même si le niveau de ses coéquipiers était très élevé. Déçu après l’annonce de cette grave blessure, Altin Shala a rapidement déclaré qu’il le vivait comme « une épreuve dans sa carrière ». Nul doute que la détermination du Jurassien prendra le dessus pour attaquer les mois de rééducation qui l’attendent. Une nouvelle étape dans son parcours atypique de footballeur. /mle