Le HC Lugano honore Julien Vauclair

Julien Vauclair entre un peu plus dans l’histoire du HC Lugano. Plus personne ne portera le maillot numéro 3 que le Jurassien détenait dans les rangs de l’équipe tessinoise de National League. Le HCL a décidé ce lundi de le retirer pour rendre hommage au jeune retraité. Le hockeyeur de 40 ans vient de mettre un terme à sa carrière après avoir notamment passé 20 saisons sous le maillot « bianconero ». Il a décroché deux titres de champion de Suisse du côté de la Resega (1999 et 2006) et compte 945 apparitions avec le chandail tessinois. Julien Vauclair est le 6e joueur du HCL à être honoré de la sorte. /ats-msc