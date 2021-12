Florian Conz honoré à Lausanne

Un Jurassien restera à jamais dans l’histoire du Lausanne HC. Florian Conz a reçu les honneurs du club vaudois de National League de hockey sur glace mardi soir. Avant la rencontre face à Ajoie, le maillot de l’attaquant a été retiré. Le numéro 61 trône désormais sous le toit de la Vaudoise Aréna. Florian Conz est le 5e joueur du LHC à avoir droit à un tel honneur après Claude Friederich, Gérard Dubi, Beat Kindler et Cristobal Huet. La cérémonie s’est tenu en présence de la famille de l’ancien centre et, notamment, de Patrick Hauert (président du HC Ajoie) et Steven Barras (ancien coéquipier au HCA).





Ajoie, Lausanne et Genève

Retraité du hockey professionnel depuis l’été 2018, le Jurassien a été formé au HC Ajoie avant d’y lancer sa carrière en Ligue B en l’an 2000. Après 85 matches en « jaune et noir », Florian Conz a mis le cap sur Lausanne durant l’été 2003. Il aura passé 12 saisons dans la capitale vaudoise, entrecoupées par quatre hivers à Genève. L’attaquant reste à ce jour le joueur le plus capé de l’histoire du LHC avec 522 apparitions. Il a été capitaine de la formation lausannoise durant trois championnats et « l’un des acteurs majeurs de la remontée du club dans l’élite au terme de la saison 2012/2013 », selon le Lausanne HC. /msc