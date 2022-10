Le retour de Jonathan Hazen

C’est la fin d’un long calvaire pour Jonathan Hazen. L’attaquant du HC Ajoie va regoûter au championnat de National League ce samedi soir à Porrentruy. Il est aligné dans la 2e ligne jurassienne pour la réception du leader Genève (match à suivre en direct sur RFJ dès 19h30). Le hockeyeur québécois signe son retour au jeu après plus d’un an d’absence. Blessé au genou le 28 septembre de l’année dernière sur la glace de Rapperswil, il a subi deux opérations. Jonathan Hazen prend la place de Guillaume Asselin ce samedi dans l’alignement des « jaune et noir ». \msc