Elien Paupe : « Le challenge du HCA, c’est d’être patient »

S’il y en a un qui connaît bien le HC La Chaux-de-Fonds, c’est Elien Paupe… le gardien jurassien – qui a porté les couleurs du HC Ajoie et celles du HCC par le passé – a évolué avec Langenthal cette saison en Swiss League de hockey sur glace. Elien Paupe s’est exprimé sur RFJ pour évoquer les forces en présence, alors que le barrage de promotion/relégation National League/Swiss League commence ce jeudi entre Ajoulots et Chaux-de-Fonniers. Il a donc affronté les Abeilles à plusieurs reprises et a pu constater leur force de frappe offensive : « Olden patine très vite et il est capable de traverser la patinoire », constate Elien Paupe en évoquant les qualités du Norvégien qui se profile comme le danger numéro un pour le HC Ajoie. Mais Elien Paupe renchérit : « Ils ont accumulé beaucoup de confiance cette saison, ce qui explique leurs statistiques. Et puis, ils sont excellents en power-play ». Le Jurassien ne croit pas si bien dire… si on observe les chiffres, le HCC a connu une réussite folle en jeu de puissance avec… 40%, soit 20 buts marqués en power-play en 14 matches de play-off. Réunis, les trois attaquants de la première ligne chaux-de-fonnière ont réussi 73 points dans ces séries finales. que leur club a remportées.





La patience, mère des vertus

Elien Paupe note une grande différence entre la National League et la Swiss League : « En National League, on a une fraction de seconde en moins » pour agir, souligne-t-il. Il note que les défenses sont de manière générale plus laxistes en Swiss League qu’en National League où elles sont plus compactes et mieux organisées, selon lui. Pour Elien Paupe, le HCA part avec les faveurs de la cote mais devra se montrer « patient » et ne pas être obsédé par l’envie de marquer rapidement. Le derby pour l’élite commence ce jeudi à 20h à Porrentruy. Il se joue au meilleur des sept duels. /mle