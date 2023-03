Le cauchemar du HC Ajoie

« Il faut qu’on se sorte les pouces du c… »

« Ce soir, on n’était pas prêt et on leur a donné ce point », lance l’attaquant Steven Macquat. Et on ne peut pas lui donner tort. Car si les « jaune et noir » ont été dominants par moment, ils ont été bien trop tendres, n’adressant que très peu de charges et donnant parfois l’impression de jouer un match amical. « C’était la honte. Il faut qu’on se sorte les pouces du c… », appuie Valentin Pilet. Malgré cette prestation décevante, Ajoie a eu des opportunités d’égaliser. Mais les Abeilles se sont montrées plus piquantes et tueuses en inscrivant le 3-1 à 4 contre 5 à la 58e avant que Ian Derungs n’offre un dernier espoir à ses couleurs à 19’’ de la sirène à 6 contre 5. En vain. « Il faut oublier ça et retourner au travail », souffle encore Steven Macquat. Avec la conviction intacte que le HCA a les armes pour assurer son maintien face à un HCC loin d’être insaisissable. /msc