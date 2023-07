Deux nouvelles arrivées au HC Franches-Montagnes

Le HC Franches-Montagnes pourra compter sur deux nouveaux joueurs pour la prochaine saison de MyHockey League. Le club taignon a annoncé mardi soir dans un communiqué l’engagement d’Even Helfer et de Matteo Valenza. À 21 ans, le premier est un défenseur qui a déjà disputé près de 100 matches de ligues nationales ces deux dernières saisons. Il arrive en provenance du SC Langenthal, mais a été formé au HC Ajoie et à Bienne. Le second est un attaquant âgé de 22 ans. Matteo Valenza évoluait la saison dernière avec le HCV Martigny.

Pour rappel, le HCFM avait déjà annoncé les recrutements de Colin Loefel et de David Beuret il y a quelques semaines, ainsi que la prolongation des contrats d’Arnaud Schnegg, Nils Sejejs, Lionel Girardin et Anthony Thomat. /comm-alr