Le HC Franches-Montagnes déroule à domicile

Le HC Franches-Montagnes est bien le patron de sa patinoire. Il l’a prouvé mercredi soir en s’offrant le scalp de Guin 6-1 dans le championnat de MyHockey League. Les Taignons empochent ainsi une 2e victoire en 2 sorties devant leur public cette saison. Ils ont même offert un nouveau festival offensif à leurs supporters après les 7 buts inscrits face à Seewen en ouverture de championnat. Pour dominer Guin, le HCFM a pu compter sur des buts de ses 4 blocs. Karim Bouchareb (14e) et Nils Sejejs (19e) ont montré l’exemple dans le 1er tiers. À la suite de la réduction de l’écart (22e), Colin Loeffel (29e, à 4 contre 5), Matteo Valenza (35e), Loris Masini (37e), et Stéphane Heughebaert (54e) ont donné plus d’ampleur au score. De quoi permettre au HCFM de repasser du bon côté de la barre à la 7e place. Les Jurassiens comptent toutefois le même nombre de points que le 9e. /msc