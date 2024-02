Les honneurs pour Steven Barras

Le meilleur buteur de l’histoire du HC Ajoie a été honoré à la Raiffeisen Arena. Une cérémonie pour Steven Barras a été organisée vendredi soir, avant le duel perdu par le HCA contre Zurich. Le maillot floqué du numéro 10 a officiellement été retiré et hissé au plafond de la Raiffeisen Arena, à l’instar du 93 de Jordane Hauert qui l’a été il y a quelques semaines.





Beaucoup d’émotion

Steven Barras a écrit l’histoire du HC Ajoie, lui qui a terminé sa carrière en 2016 par le titre en Ligue B. L’ancien ailier a inscrit la bagatelle de plus de 350 buts sous le chandail ajoulot, un record. Il a porté le maillot des « jaune et noir » à plus de 800 reprises. Au moment de voir son maillot être élevé au panthéon du HCA, Steven Barras a peiné à retenir son émotion : « C’était un grand moment pour moi », a reconnu l’ancien attaquant jurassien qui continue à suivre son équipe de cœur : « Je viens à presque tous les matches », note-t-il, ajoutant que le Jura a de la chance de pouvoir vivre des rencontres de hockey sur glace d’un tel niveau. Celui qui travaille actuellement dans une banque à Porrentruy n’a « jamais regretté » d’avoir quitté le monde du sport professionnel. Il se dit toutefois « heureux et fier » d’avoir pu participer à l’essor de ce club créé par son grand-père Charly Corbat et « admiratif » de ce que le HCA a accompli.





Un tifo majestueux

Pour l’occasion, le groupe d’ultras Les Enraigis avait préparé une très belle surprise à Steven Barras. Lors de l’entrée sur la glace de l’ancienne gloire du Voyeboeuf, un tifo géant a été déployé sur lequel on pouvait voir l’ancien numéro 10 avec le trophée de champion de Suisse de Ligue B et son grand-papa Charly Corbat. Quelques instants plus tard, le public a découvert une banderole sur laquelle était écrit « une légende qui a conquis tout le Jura ». Steven Barras a tenu à remercier les supporters pour ces attentions et a avoué avec émotion qu’il aurait bien voulu que son grand-papa (ndlr : décédé en 2018) puisse assister à cette cérémonie. Nul doute que Charly Corbat, de là où il se trouve, a apprécié ce vibrant hommage. /mle