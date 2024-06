La continuité au HC Franches-Montagnes

Le faux suspense a pris fin dans les rangs du HC Franches-Montagnes. Le club de MyHockey League va toujours s’appuyer sur son entraîneur Vincent Léchenne la saison prochaine. Les dirigeants taignons annoncent ce jeudi soir dans un communiqué la prolongation du contrat du technicien jurassien pour un hiver. Vincent Léchenne est désormais lié au HCFM jusqu’au printemps 2025. L’entente sera automatiquement renouvelée d’une année en cas de qualification pour les play-off. Le coach jurassien a pris les commandes de la formation franc-montagnarde le 8 janvier dernier après le départ de Gary Sheehan à Olten.





Pas d’autres contacts

Vincent Léchenne a toujours été la priorité des dirigeants taignons. Le 6 mars dernier, au lendemain de l’élimination en quart de finale des derniers play-off, le directeur technique Michaël Röthenmund l’affirmait sur RFJ : « Vincent est notre choix numéro 1 ». Et ça n’a jamais changé, malgré l’annonce qui intervient trois mois et demi plus tard. « Il y a toujours eu une volonté commune de continuer l’aventure ensemble, mais on ne pouvait lui offrir qu’un 50% chez nous. Il a fallu que Vincent définisse de quoi serait fait l’autre 50% pour qu’on signe. J’ai toujours été confiant et je n’ai eu aucun contact avec d’autres entraîneurs », détaille Michaël Röthenmund. Vincent Léchenne sera toujours épaulé par Steve Pochon à la tête du HC Franches-Montagnes. Le duo aura l’appui d’un entraîneur des gardiens pour le prochain championnat. C’est l’ancien portier taignon Thomas Hentzi qui a été engagé. /comm-msc