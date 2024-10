Julien Vauclair : « C’est le coach qui paie »

Une situation « pas idéale »

Julien Vauclair assumera ainsi la fonction d’entraîneur intérimaire « pour quelques matches » et estime être « le plus apte » à assurer ce rôle temporairement : « Je connais très bien cette équipe, c’est aussi moi qui l’ai construite. » L’Ajoulot s’est fixé deux priorités pour redresser la barre : une meilleure stabilité dans le jeu défensif et plus de régularité lors des matches.

En tant que coach intérimaire et directeur sportif en quête d’un nouvel entraîneur et d’un huitième joueur étranger, Julien Vauclair cumule les charges au sein du HCA. « La situation n’est pas idéale », reconnaît-il et d’assurer : « Les joueurs doivent assumer leurs responsabilités sur la glace, moi je dois les assumer hors de la glace. » /nmy-gtr