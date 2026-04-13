Du mouvement attendu devant la cage du HC Ajoie

Du changement au poste de gardien chez le HC Ajoie. Selon nos informations, confirmées par le directeur sportif Julien Vauclair, Damiano Ciaccio ne portera plus les couleurs du club jurassien de National League de hockey sur glace la saison prochaine. Le portier chaux-de-fonnier, qui joue à Porrentruy depuis quatre hivers, a reçu une offre qu’il a refusée. Par ailleurs, le média Nau a rapporté ce week-end que Tim Wolf pourrait faire son retour sous le maillot du HCA. Après deux hivers passés à Zoug comme doublure de Leonardo Genoni, le dernier rempart zurichois retrouverait les Vouivres avec qui il a déjà évolué entre 2019 et 2024. À ce sujet, Julien Vauclair a déclaré que le club n’allait pas commenter des rumeurs et communiquerait lorsqu’il aurait des signatures à annoncer. A noter que l’avenir de Benjamin Conz devant la cage des « jaune et noir » reste incertain, tandis que Noah Patenaude et Antoine Keller sont encore sous contrat. /mle-emu