Le SHC Ajoie cède devant le leader

Le SHC Ajoie repart du Tessin avec une valise. La formation de Sébastien Allaz s’est inclinée contre Malcantone 9-3 (2-0 3-1 4-2) samedi soir en Ligue A d’inline hockey. Elle a inscrit son 1er but dans cette rencontre à la 40e minute alors que le score était de 5-0. Son adversaire a inscrit ensuite ses quatre dernières réussites en dix minutes. Les Ajoulots ont réduit l’écart en fin de partie grâce au 2e but de Ludovic Koller (55e) et à Titouan Girardin (56e). Ils restent 11es et derniers du classement avec trois points, à quatre unités du 8e Bienne Seelanders. /tri