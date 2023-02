Rendez-vous Sport : les Championnats du monde de ski alpin

Les cadors du ski alpin mondial à la quête de breloques. Les Championnats du monde se tiennent dès ce lundi et jusqu’au 19 février à Courchevel et Méribel. Selon notre envoyée spéciale sur place Marceline Michon, les conditions sont « très bonnes », avec de la neige tombée en suffisance, du froid et avec la présence du soleil en ce début de semaine. Sur la piste, le public suisse espère vibrer grâce aux exploits de Marco Odermatt, de Lara Gut-Behrami et des autres. Lors des derniers Mondiaux, les athlètes helvétiques avaient amassé neuf médailles. Si aucun objectif chiffré n’a été articulé par Swiss-Ski pour cette cuvée 2023, les athlètes ont les cartes en main pour briller. /mle