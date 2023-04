Grégoire Saucy signe son premier podium de la saison en F3

Dès le 2e week-end de course de la saison, Grégoire Saucy monte sur un podium du championnat du monde de Formule 3. Le Jurassien a terminé 2e de la course principale du Grand Prix d’Australie ce dimanche. Le pilote de l’écurie Art Grand Prix n’a été devancé que de 0’’6 par le Brésilien Gabriel Bortoleto. L'Italien Gabriele Mini complète le podium.

Samedi à Melbourne, Grégoire Saucy a terminé 8e de la course sprint. Il a marqué au total 22 points ce week-end (19 lors de la course principale, 3 lors du sprint) et grimpe au 2e rang du classement général des pilotes avec 38 unités. Le Jurassien compte 20 longueurs de retard sur le leader Gabriel Bortoleto. Il remontera dans sa monoplace pour le Grand Prix d'Italie à Imola du 19 au 21 mai. /nmy