Djokovic: « Je ne me vois pas comme un favori » à Paris

Novak Djokovic n'a pas pu défendre véritablement ses chances en demi-finale du Geneva Open. Battu en trois sets par Tomas Machac, le no 1 mondial a révélé avoir souffert de douleurs à l'estomac.

'Bien sûr que je suis inquiet', a-t-il lâché à deux jours du début de Roland-Garros.

'Je n'ai pas bien joué du tout cette année, à part quelques matches par-ci par-là. Les choses sont ce qu'elles sont. Je ne me vois pas comme un favori à Paris. J'essaierai de prendre les matches les uns après les autres', a poursuivi le Serbe, qui s'est cette fois-ci exprimé en anglais en conférence de presse.

'Je n'ai pas passé une super nuit, et aujourd'hui c'était difficile. J'avais des sensations horribles durant la première partie du match. Je ne veux enlever aucun mérite à Tomas (Machac), qui a mérité sa victoire, mais je ne sais pas quoi penser de ce match. Je préfère l'oublier', a encore lâché Novak Djokovic.

'Je ne sais pas non plus comment j'ai pu gagner le deuxième set', a d'ailleurs admis l'homme aux 24 titres du Grand Chelem, qui quittera Genève sans trop de certitudes. 'Le bilan est bon. J'espérais jouer plus d'un match en venant ici, et j'en ai disputé trois. Mais j'aimerais pouvoir me sentir mieux', a-t-il soupiré.

'Ce n'est pas agréable de souffrir de la sorte sur le court. C'est dur de se concentrer sur le tennis quand on a d'autres soucis en tête. J'espère juste être prêt et en bonne santé pour Roland-Garros', où son 1er tour face à Pierre-Hughes Herbert devrait toutefois n'être qu'une formalité.

/ATS