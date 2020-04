Ségolène Girard dit stop

Le sport de haut niveau, c’est terminé pour Ségolène Girard. La Jurassienne ne se lancera pas dans une nouvelle saison de Ligue A de volleyball. A 24 ans, elle a décidé de mettre un terme à sa carrière, tout juste un mois après avoir été sacré sportive jurassienne de l’an dernier. L’Ajoulote quitte l’élite nationale après une saison passée dans les rangs de Guin. Formé au VBC Porrentruy, Ségolène Girard a aussi défendu les couleurs du Volleyball Franches-Montagnes et du NUC. C’est avec le club neuchâtelois qu’elle a signé ses plus beaux succès en remportant le titre national (2019), la Coupe de Suisse (2019) et la Supercoupe de Suisse (2018). /msc