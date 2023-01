Le VFM subit la loi de la hiérarchie

Eduardo Faustino ne réussit pas sa première à la tête du Volleyball Franches-Montagnes. L’ancien assistant devenu entraineur principal a vu son équipe s’incliner à Guin 3-0 vendredi soir en Ligue A. Les Taignonnes ont été largement dominées 25-12 dans le premier set. Les deux manches suivantes ont été plus serrées, mais ont tout de même été perdues par le VFM 25-21 et 25-19. Avec cette défaite, le club franc-montagnard reste 8e du classement à un point de la 9e place, mais avec un match de plus au compteur. /lge