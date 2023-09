Des ambitions et des moyens pour le VFM

Le Volleyball Franches-Montagnes n’entend pas faire de vieux os en Ligue B. Il affiche clairement ses ambitions à l’heure d’entamer son championnat de 2e division. Les Jurassiennes visent un retour immédiat en Ligue A. Elles tenteront de le montrer dès ce week-end avec déjà deux matches au programme : samedi à 13h30 à Kloten face à Züri Unterland et dimanche à 16h30 à Saignelégier face à Aadorf.





Rien d’autre que la Ligue A

Si le comité du club parle d’une volonté « d’essayer de remonter » dans l’élite du volleyball féminin suisse, la nouvelle entraîneure adopte un discours plus direct. « Notre objectif est de monter en Ligue A. On en parle dans l’équipe, avec le comité. On en parle tous les jours. C’est ce qu’on veut et on fait plein de choses pour y arriver », lâche Melanie Cina. La Valaisanne a pu se faire une image de la 2e division en regardant des vidéos des adversaires du VFM et en disputant 3 matches de préparation face à de futurs opposants. Elle s’attend à un championnat « super serré » et cite Köniz et Aarau comme principaux rivaux.