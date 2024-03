Le rêve européen du NUC a pris fin en finale

Il faut le dire : la marche italienne était tout simplement trop haute. En début de match, le NUC a semblé fébrile, comme impressionné par la dimension de la tâche, dans une salle bruyante et survoltée. Les Italiennes, elles, n’ont pas laissé échapper un seul point, emmenées notamment par les attaquantes Kaja Grobelna et Avery Skinner, ainsi que les centrales Katerina Zakchaiou et Camilla Weitzel. Chieri a simplement étouffé le NUC lors du premier set. Un sursaut d’orgueil est apparu dans les rangs neuchâtelois lors de la deuxième manche, faisant espérer les quelques 200 supporters neuchâtelois qu’on peinait à entendre au sein du Palais des Sports Gianni Asti. « Nous perdons contre un bon adversaire et je suis fière de notre parcours » analysait la coach Lauren Bertolacci en fin de rencontre.