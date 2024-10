League One : une nouvelle venue scrutée en Suisse

C’est une révolution qui touche le monde du volleyball professionnel féminin. La League One (LOVB) et ses moyens faramineux vont débarquer au début de l’année 2025. Six équipes : Atlanta, Austin, Houston Madison, Ohama et Salt Lake City vont batailler pour le titre. Ces six formations n’ont d’ailleurs pas lésiné sur les moyens pour faire venir certaines des meilleures joueuses actuelles. Il s’agit pour la plupart d’Américaines, mais on retrouve également certaines Européennes habituées à briller lors des compétitions continentales. Parmi les visages connus, on reconnait les deux anciennes Américaines du club neuchâtelois de Ligue A (NUC) Tessa Grubbs (Atlanta) et Maddie Haynes (Salt Lake City).