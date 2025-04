Melanie Cina : « À l’heure actuelle, c’est un bilan mitigé »

Le Volleyball Franches-Montagnes est en vacances. Après sa défaite de jeudi soir lors du deuxième match de sa série pour les 7 et 8e places, il termine donc 8e de sa première saison depuis son retour en Ligue A. L’entraineure Melanie Cina était dans « La Matinale » ce vendredi pour dresser le bilan de cet exercice. « À l’heure actuelle, c’est un bilan mitigé, car l’objectif a été atteint. Toutefois, avec les joueuses qu’on avait et le fait qu’on est resté en bonne santé, je pense que plus était possible. Quand on est rentré dans les play-off, soit on avait en tête l’objectif atteint, soit on s’est fixé des objectifs trop élevés, mais un moment donné, on était frustré et c’était dur de retrouver la motivation pour les derniers matches », raconte la coach qui avoue que ces matches à enjeux ne sont jamais faciles à aborder. Elle l’explique par un certain manque d’expérience de certains éléments, mais elle souligne que certaines joueuses auraient pu faire la différence.