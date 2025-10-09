Un VFM rajeuni et regonflé à bloc pour la reprise

L’heure de la reprise a sonné pour le Volleyball Franches-Montagnes. Le championnat de Ligue A reprend ce week-end. Pour l’occasion, le VFM se déplace à 16h30 pour affronter Kanti Schaffhouse samedi. Pour parler de cette reprise, « La Matinale » accueillait ce jeudi l’entraineure du VFM, Melanie Cina. « On se sent prête avant tout. L’équipe est au complet et on est en confiance », explique la coach. Cette saison sera un peu particulière, puisqu’il n’y aura pas de relégation en raison du retrait de Glaronia. « Plusieurs clubs de la ligue et le nôtre ont décidé de diminuer le nombre de joueuses étrangères dans l’équipe. On est passé de quatre à trois joueuses étrangères. Cela va dans la philosophie du VFM qui veut donner du temps de jeu et former des jeunes Suissesses », raconte Melanie Cina. Plusieurs éléments auront donc l’occasion de prendre de l’expérience en Ligue A. Si l’an dernier, le VFM a terminé 8e, il est difficile actuellement de fixer un objectif clair, puisque certaines incertitudes planent quant au niveau des autres équipes. « C’est clair que les play-off restent le premier objectif. Ensuite, on en refixera un nouveau. Le but sera aussi de mieux performer lors des play-off.