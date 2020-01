L’HJU devra augmenter sa marge pour survivre

Mais à long terme, il faudra atteindre ces 10% pour survivre ne cache pas le directeur des finances de l’HJU. « Un pourcentage inférieur mettrait en danger la survie d’un hôpital comme le nôtre, c’est vrai. On est assez confiant dans un premier temps d’atteindre les 8% puisque l’exercice 2019 devrait boucler près des 7%. » Reste que l’HJU a déjà fait grimper sa marge ces dernières années à coup de mesures d’économies. Quels leviers restent-ils pour l’augmenter encore ? Le premier problème a trait au tarif des activités ambulatoires, inférieures à ce que coûtent réellement les prestations. L’Hôpital du Jura touche actuellement 89 centimes pour une prestation qui lui coûte 1 franc 20. « C’est désormais un problème politique. C’est évoqué au niveau de la Confédération, du canton également. On attend aussi avec impatience l’actualisation du tarif TARMED. D’autres approches tarifaires vont intervenir dans l’ambulatoire et on espère que le nouveau système couvrira mieux les coûts », avance Dominique Schaffner.