Les Courses de chiens de traîneaux sont compromises

Les conditions météorologiques font planer l’incertitude sur les traditionnelles Courses de chiens de traîneaux à Saignelégier. Les organisateurs ont présenté mercredi les contours de la manifestation qui est censée se tenir les 25 et 26 janvier aux Franches-Montagnes. Sa tenue est toutefois remise en cause par l’absence de neige. Une décision sera prise par le comité lundi soir. Si les prévisions n’annoncent pas d’or blanc en suffisance, mais des conditions malgré tout favorables, la Société de Développement et d'Embellissement de Saignelégier pourrait se rabattre sur son plan B en proposant une Fête du chien nordique avec diverses animations le dimanche. /emu