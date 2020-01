Plus de 5'500 signatures pour Robel

Son histoire a touché des milliers de Jurassiens. « La première semaine, on a récolté plus de 4'000 signatures », avance même Justine Bouele du comité AJIR (Association Jura Interactions Rencontres). Ce mercredi matin, c’est une pétition munie de plus de 5'500 paraphes qui a été remise à la Chancellerie d’Etat à Delémont pour défendre la cause de Robel dont RFJ vous racontait l’histoire le mois dernier. Ce jeune migrant érythréen de 21 ans qui vit dans le Jura était intégré et avait même trouvé un emploi à l’hôpital du Jura avant qu’un revirement de politique de la confédération vis-à-vis de l’Érythrée, en juin dernier, ne le renvoie à l’aide d’urgence en le laissant sans permis ni possibilité de travailler ou même de poursuivre l’apprentissage du français.