Un soutien de la ville de Delémont à « La Cantine »

Une première mesure pour le secteur Centre-Gare





La ville de Delémont va, par ailleurs, mettre en place une première disposition pour rendre l’avenue de la Gare plus attractive. Le conseiller communal en charge du dossier a indiqué lundi soir que le secteur entre le campus Strate-J et le magasin Manor allait passer en zone de rencontre durant une partie de l’année, de mai à octobre. Ernest Borruat s’est exprimé à la suite de deux questions orales du radical Pierre Chételat et de Jérôme Corbat de l’Alternative de gauche. La mesure sera effective dès cette année à titre expérimental. Elle a été proposée par le comité de pilotage « Centre-ville Plus » qui tente de trouver des solutions pour redynamiser la zone en proie au départ d’un certain nombre de commerces. Ernest Borruat explique comment le projet se présente :