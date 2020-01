Des séjours linguistiques pour les apprentis

Les apprentis du canton du Jura auront l’occasion de parfaire leur allemand. Les régions du Laufonnais-Schwarzbubenland et de l’Agglomération de Delémont ont annoncé vendredi matin qu’un partenariat était né pour permettre aux jeunes de faire des échanges linguistiques interentreprises. Ce modèle est inspiré de celui de la maturité bilingue du lycée. Une bonne dizaine d’entreprises de la région se sont annoncées et souhaitent offrir cette possibilité à leurs apprentis. Actuellement, six employeurs du Laufonnais-Schwarzenbubenland et trois de l’Agglomération de Delémont ont déjà établi les premiers contacts. Ainsi, certains échanges pourraient se dérouler déjà dans les prochains mois. /lge