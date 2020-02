Les candidats face aux étudiants

Les candidats à l’élection partielle au Gouvernement jurassien s’expriment face à la jeunesse. La démocrate-chrétienne Anne Seydoux-Christe, la socialiste Rosalie Beuret Siess et l’UDC Romain Schaer ont débattu lundi matin à l’Ecole de commerce à Delémont, en présence de plus de 120 étudiants. Ces derniers ont choisi de parler de transports publics, de sport et de promotion économique. Les candidats ont encore répondu brièvement à quelques questions au sujet de l’école. Ce débat co-animé par RFJ s’est tenu dans le cadre d’un exercice pratique des droits politiques.

Lisa, Dylan, Leïla et Sébastien ont livré leurs impressions au terme de la rencontre :