Élection partielle : le second tour en vue

L’UDC peut jouer le rôle de faiseurs de roi – ou plutôt de ministre – après le premier tour de l’élection au Gouvernement jurassien. Le candidat agrarien Romain Schaer est arrivé dimanche troisième et dernier mais avec un score appréciable de 20,6% des voix. Le premier tour a été remporté par la socialiste Rosalie Beuret Siess avec 41,5%, devant la PDC Anne Seydoux-Christe avec 37,9%. L’UDC détient ainsi une partie des clefs de l’élection en décidant ou non de maintenir Romain Schaer au second tour. Le président du parti, Thomas Stettler, préfère renverser la question :